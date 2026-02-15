Fiom Cgil Siena in piazza contro il ddl stupri

Oggi,15 febbraio, è una giornata di mobilitazione contro il ddl strupri. La Fiom Cgil di Siena si unisce alla protesta per esprimere la propria solidarietà alle vittime di violenza e per chiedere giustizia e tutele.

Siena: La violenza contro le donne e le ragazze è un problema che riguarda tutta la società e richiede un impegno concreto e immediato da parte delle istituzioni. La Fiom di Siena ritiene che il ddl strupri sia un passo indietro nella lotta contro la violenza di genere e che non sia la soluzione giusta per proteggere le vittime. Servono riforme concrete per proteggere le vittime di violenza e garantire loro giustizia e tutele.

FIOM CGIL Siena chiede più risorse per sostenere le vittime e le loro famiglie, un impegno maggiore per l'educazione e la sensibilizzazione sulla violenza di genere.

La Fiom Cgil di Siena continuerà a lanciare l'allarme e a chiedere giustizia e tutele per le vittime di violenza. Oggi, in questa giornata di mobilitazione, ci uniamo alla protesta e invitiamo tutti a fare lo stesso