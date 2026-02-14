Tarquinia, aperte le iscrizioni alla 15ª edizione del concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”

Tarquinia: Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di fotografia: sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 15ª edizione del concorso “Memorial Emilio Valerioti”, dedicato ai fotografi non professionisti e nato per ricordare un grande tarquiniese che, con il suo obiettivo, ha saputo raccontare la bellezza, le emozioni e le storie nascoste dietro ogni scatto. L’iniziativa è organizzata dalla figlia Maria Antonietta Valerioti, in collaborazione con l’associazione Viva Tarquinia e con il patrocinio del Comune di Tarquinia. Anche per il 2026 il concorso rinnova l’invito a esprimere la propria visione del mondo attraverso la fotografia, valorizzando talento, creatività e sensibilità artistica.

Quattro i temi proposti per questa edizione, pensati per stimolare interpretazioni personali e sguardi originali:

“Minimalismo cromatico: l’azzurro e le sue sfumature” – Immagini in cui l’azzurro, in tutte le sue gradazioni, sia protagonista assoluto; eventuali altri colori dovranno essere presenti solo in modo marginale.

“Orizzonti da raccontare” – Paesaggi e linee di confine capaci di evocare storie, emozioni e nuove prospettive.

“Incontri selvatici” – La forza e la bellezza del mondo animale colte in uno scatto significativo.

“Attimi in città” – Frammenti di vita urbana, istanti spontanei che raccontano la quotidianità.

“Non occorre essere professionisti, basta uno sguardo attento e il desiderio di raccontare – afferma Maria Antonietta Valerioti –. Invitiamo i partecipanti a esplorare la vastità dei paesaggi, la vita segreta degli animali, l’energia della città e la suggestione del monocromatico attraverso le sfumature dell’azzurro. Cerchiamo immagini che sappiano emozionare e mostrare la realtà attraverso occhi autentici”. Tutte le fotografie pervenute saranno esposte al pubblico nella mostra collettiva allestita presso la sala “D. H. Lawrence”, in programma dal 15 al 22 marzo 2026. Ogni iscritto potrà concorrere con due fotografie in formato 20x30 centimetri, indicando sul retro nome, cognome, tema scelto e numero di telefono.

Le opere dovranno essere inviate per posta oppure consegnate a mano entro il 5 marzo 2026 presso Foto Ottica Valerioti (corso Vittorio Emanuele 7, Tarquinia). Per informazioni è possibile contattare il numero 0766 840 886.