“Grosseto tra eclettismo e Liberty” Il 21 febbraio passeggiata con Elena Innocenti alla scoperta della città borghese

Evento gratuito. Appuntamento sul sagrato del Duomo alle 10:00. Al termine, degustazione gratuita alla “bottega” di Vetrina Toscana (Corso Carducci 25)

Grosseto: Il prossimo 21 febbraio Grosseto ospiterà l’evento “Grosseto tra eclettismo e Liberty”. La guida turistica abilitata Elena Innocenti, associata a Confguide-Confcommercio, offrirà a quanti vorranno trascorrere una mattinata diversa dal solito e all’insegna della cultura una passeggiata del tutto gratuita della durata di circa due ore volta a far riscoprire una città spesso ignota ai più: quella delle eleganti testimonianze architettoniche del primo Novecento. L’itinerario condurrà i partecipanti alla scoperta di quel Liberty che ha segnato la nascita della classe borghese cittadina, substrato fondamentale dell’odierna Grosseto.

L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 12, con punto di ritrovo fissato sul sagrato del Duomo di Grosseto, e coinciderà con la celebrazione della Giornata internazionale della Guida turistica in programma proprio il 21 febbraio.

“La costante attività delle guide turistiche associate alla nostra associazione rappresenta per noi un momento fondamentale per ribadire il ruolo centrale di queste figure professionali nel sistema dell'accoglienza e della valorizzazione territoriale - dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto -. Attraverso l'iniziativa curata dalla nostra Elena Innocenti, vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori una chiave di lettura diversa del nostro centro urbano, celebrando al contempo la professionalità di chi, con passione e studio costante, tutela e racconta ogni giorno le bellezze della Maremma. Sostenere le guide professionali abilitate significa promuovere un turismo consapevole e di qualità, contrastando l'improvvisazione e dando il giusto valore alle competenze specialistiche ”.

Come detto, la partecipazione all'evento è totalmente gratuita, in linea con lo spirito della Giornata internazionale delle guide. Per ragioni organizzative e per garantire la migliore fruizione della visita guidata, è possibile richiedere informazioni o prenotare contattando direttamente la guida Elena Innocenti al numero 349 4745198.

La passeggiata guidata alla scoperta della Grosseto stile Liberty si concluderà al Welcome Point di Vetrina Toscana – Confcommercio Grosseto ove sarà offerta una piccola degustazione di prodotti d’eccellenza della Maremma.



