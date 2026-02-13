Autocarrozzeria Italia: 50 anni al servizio degli automobilisti

Grosseto: Da un piccolo fondo in via Caracciolo alla moderna struttura di via Smeraldo. Nevio Bernardini, uno dei soci fondatori, ripercorre le tappe che hanno portato l’Autocarrozzeria Italia a offrire un servizio completo che va dall’autolavaggio alle pratiche assicurative, passando per l’autocarrozzeria, l’officina meccanica, la cura degli pneumatici e l’assistenza per i moderni sensori e telecamere. Cna Grosseto: “Una realtà che, con la sua lungimiranza e la capacità di affrontare i cambiamenti può essere esempio per molte altre imprese del territorio”.

Da una piccola carrozzeria “dove entravano due Fiat Cinquecento e una Fiat 850” a una struttura moderna e articolata su oltre duemila metri quadri. È la storia dell’Autocarrozzeria Italia, storica azienda associata a Cna Grosseto che festeggia i 50 anni di attività.

“Abbiamo aperto l’azienda il 28 agosto 1975 e iniziato l’attività i primi giorni di settembre, coronando il nostro desiderio di metterci in proprio, dopo aver lavorato come dipendenti”, racconta Nevio Bernardini, uno dei soci fondatori.

È proprio Bernardini a ripercorrere le tappe di questa storia imprenditoriale nata nel 1975 insieme ai soci Fernando Biagioli e Fernando Chelli, quando decisero di investire le tre liquidazioni ottenute dal precedente impiego per affittare un fondo in via Caracciolo, traversa di via Dei Mille, per avviare la loro autocarrozzeria.

Il fondo era di circa 70 metri quadri – ricorda Bernardini –; poteva accogliere poche macchine e quindi lavoravamo molto anche su strada. La situazione, in quei tempi, era un po’ dura, ma è da lì che siamo partiti”.

Da quella piccola traversa di una delle arterie principali della città prende così avvio il percorso dell’Autocarrozzeria Italia, contraddistinto fin dall’inizio dall’attenzione all’innovazione e dalla cura per il cliente. Un percorso che oggi si traduce, nella sede di via Smeraldo, in un’offerta completa di servizi per l’auto, dal lavaggio alla carrozzeria, dalla meccatronica al gommista, fino alle pratiche assicurative.

Nel 1978 arriva una svolta importante: i tre soci decidono di investire nell’acquisto di un terreno in via Smeraldo, nella nuova area produttiva di Grosseto, dove realizzare un capannone più moderno e spazioso. “Abbiamo dato vita a un capannone di 500 metri quadri, con 750 metri di piazzale – spiega Bernardini – e dopo una decina di anni abbiamo acquistato un capannone più piccolo, vicino alla nostra sede, realizzando un ulteriore ampliamento di 120 metri quadri. Procedendo per stati di avanzamento, in base all’evoluzione dell’attività, abbiamo poi acquisito un altro capannone di 450 metri quadri, costruito gli uffici al piano elevato per le attività amministrative e la contabilità, con una sala riunioni, e continuato a investire fino al 2016, quando abbiamo inaugurato la struttura dedicata all’attività di gommista e meccatronica”.

Oggi chi arriva in via Smeraldo trova una realtà moderna e organizzata, con edifici dedicati a funzioni specifiche e un’offerta di assistenza completa. “In ogni capannone si svolge un servizio, dalla carrozzeria alla verniciatura, dalla lattoneria al rimontaggio, dall’officina meccatronica al gommista, fino alla sala specializzata per la calibratura di radar, sensori e telecamere”.

A erogare questi servizi sono tredici addetti, sotto la guida di Bernardini e degli altri due soci attuali.

Accanto ai servizi tradizionali, l’azienda ha ampliato ulteriormente la propria offerta. “Abbiamo introdotto il noleggio, con 18 mezzi tra auto e furgoni di diverse tipologie, e il servizio di pratiche assicurative. Quando un cliente porta un’auto incidentata, siamo in grado di restituirgliela come nuova, seguendo anche l’iter assicurativo e occupandoci direttamente della riscossione tramite la cessione del credito”.

Un supporto che rappresenta un sollievo per chi si trova ad affrontare le conseguenze di un incidente e le complesse pratiche burocratiche legate alla riparazione e al risarcimento.

L’Autocarrozzeria Italia offre inoltre il servizio di consegna e il ritiro dei veicoli direttamente presso il cliente ed è anche fiduciaria Mercedes.

Con oltre 1000 clienti in media ogni anno, “che sono spesso clienti affezionati e che arrivano da noi anche tramite il passaparola”, sottolinea Bernardini, l’Autocarrozzeria Italia guarda con fiducia al futuro ed è pronta ad affrontare anche il 51° anno di attività.

“Facciamo i nostri complimenti all’Autocarrozzeria Italia per i traguardi raggiunti e gli auguri di buon lavoro – dichiarano il presidente Saverio Banini e il direttore Anna Rita Bramerini di Cna Grosseto – certi che la loro lungimiranza e la capacità di affrontare i cambiamenti e stare al passo con le evoluzioni del mercato possano essere di esempio per molte altre realtà del territorio”.



