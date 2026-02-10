Cb6 Toscana sud, si rafforza la sicurezza idraulica dell’abitato di Paganico

Grosseto: Si rafforza la sicurezza idraulica dell’abitato di Paganico grazie a un ampio intervento di manutenzione ordinaria eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nell’unità idrografica Pianura Grossetana.

Le attività hanno coinvolto i fossi Val d’Inferno, delle Spinaie, Fogna e i suoi affluenti, con operazioni di decespugliazione della vegetazione erbacea e arbustiva in eccesso nella sezione idraulica e la rimozione delle piante cadute o in procinto di cadere. Sono stati anche eseguiti interventi di riprofilatura nei punti più critici. I lavori, inseriti nel piano delle attività di bonifica, sono stati realizzati in conformità alle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna locali.