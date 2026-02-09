Poste Italiane: a Grosseto i webinar su educazione finanziaria anche in modalità lis

Grosseto: Procedono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini di Grosseto. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro con i cittadini su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria: martedì 10 febbraio, sarà dedicata al tema de “La protezione” mentre giovedì 12 febbraio al tema de “Il risparmio e gli investimenti”.

Per ciascuna giornata sono previste due sessioni, la prima alle ore 10.00 e la seconda alle ore 16.00. Nel corso di ciascun webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita e su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar saranno accessibili a tutti i cittadini, anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Videopillole” con tre collane (base, intermedia ed evoluta) utili per orientarsi tra le possibili soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali e per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita personali e familiari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.



