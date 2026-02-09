Pitigliano, intervento di distrettualizzazione in località Corano

I lavori di AdF giovedì 12 febbraio dalle 9 alle 14.30

Pitigliano: Giovedì 12 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Pitigliano per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in località Corano. I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il PNRR e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 9 alle 14.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Belvedere, Pantano, Pantano Basso, Meletello, San Michele, San Lorenzo, Strada Provinciale 127. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.30.

