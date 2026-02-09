Giorno del Ricordo: il Comune di Grosseto ricorda le vittime delle foibe

Grosseto: In occasione del Giorno del Ricordo, nella giornata di domani 10.02.2026, il Comune di Grosseto organizza una cerimonia commemorativa in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
Programma
Ore 9.50
Ritrovo nell’atrio del Palazzo Comunale e attesa delle autorità
Ore 10.00
Inizio della cerimonia con omaggio alla corona, benedizione della targa da parte del sacerdote e minuto di silenzio
Seguiranno gli interventi di:
On. Marco Simiani;
Luca Minucci, consigliere regionale;
Ciro Cirillo, delegato del presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola;
Bruno Ceccherini, vicesindaco;
Dario Trotta, figlio dell’esule Camilla Millo Trotta;