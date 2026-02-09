news

Giorno del Ricordo: il Comune di Grosseto ricorda le vittime delle foibe

Grosseto: In occasione del Giorno del Ricordo, nella giornata di domani 10.02.2026, il Comune di Grosseto organizza una cerimonia commemorativa in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Programma

Ore 9.50

Ritrovo nell’atrio del Palazzo Comunale e attesa delle autorità

Ore 10.00

Inizio della cerimonia con omaggio alla corona, benedizione della targa da parte del sacerdote e minuto di silenzio

Seguiranno gli interventi di:

On. Marco Simiani;

Luca Minucci, consigliere regionale;

Ciro Cirillo, delegato del presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola;

Bruno Ceccherini, vicesindaco;

Dario Trotta, figlio dell’esule Camilla Millo Trotta;