Studenti del Polo Aldi al “Debate day” della Regione Toscana

Grosseto: Anche quest'anno la squadra del Polo liceale Aldi ha partecipato al Debate Day della regione Toscana, che si è svolto il 3 febbraio 2026 all' I.I.S. "Galilei-Pacinotti" di Pisa e che ha visto la partecipazione di 12 squadre. Gli studenti Carolina Verni, Mattia Todisco, Nicole Bonadonna, Valentina Giannotti (V C Scientifico Ordinario), Gabriele Lozzi (V B Classico) , Matteo Sorrentino (III E Scienze Applicate), Viola Pacenti, Ester De Rosa, Edoardo Groccia (II C Scientifico Ordinario) hanno rappresentato la scuola e la città di Grosseto, vincendo entrambi i dibattiti in cui sono stati impegnati. Ha accompagnato la squadra in qualità di coach il prof. Francesco Montone. Gli studenti delle classi quinte partecipano anche al Campionato Nazionale SNDI (Società Nazionale Debate Italia), dove hanno superato la prima fase, qualificandosi ai turni V e VI.

Il debate è utile strumento didattico praticato da diversi docenti del Polo per rafforzare importanti life skills degli alunni (pensiero critico, abilità argomentative e confutative, public speaking). A breve è' previsto anche l'avvio di un nuovo corso introduttivo tenuto da Francesco Montone per altri studenti dell’Istituto interessati al dibattito regolamentato.



