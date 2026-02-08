Sicurezza nei locali pubblici. I consigli di Aduc ai consumatori

Firenze: "Ancora vivi i fatti di Crans Montana, vigenti chiarimenti delle nostre autorità nazionali e più solerti i provvedimenti di alcune autorità locali, i consumatori possono dare anch’essi un contributo alla propria sicurezza e a quella più in generale.
Ecco i consigli di Aduc
1) Verifica il sovraffollamento
Se per muoverti devi spingere o non c’è spazio vitale, il locale potrebbe non essere sicuro. Il sovraffollamento è il primo segnale di rischio.
2) Individua subito le uscite di emergenza
Appena entri controlla dove sono, se sono ben segnalate e realmente accessibili.
3) Controlla le vie di fuga
Corridoi, scale e porte antipanico devono essere liberi. Uscite bloccate o ostruite sono un grave campanello d’allarme.
4) Osserva la presenza di personale di sicurezza
Nei locali affollati devono esserci addetti riconoscibili e un controllo ordinato degli ingressi.
5) Attenzione a manutenzione e igiene
Pavimenti scivolosi, cavi a vista, gradini non segnalati o strutture danneggiate possono creare pericoli concreti.
6) In caso di emergenza
Mantieni la calma, segui le indicazioni del personale e dirigiti verso l’uscita più vicina.
7) Per chiarimenti
Rivolgiti al personale di sicurezza e/o gestore. In mancanza di soddisfazione è opportuno segnalare il dovuto alle autorità di polizia locale", conclude Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc