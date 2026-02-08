Sicurezza nei locali pubblici. I consigli di Aduc ai consumatori

Firenze: "Ancora vivi i fatti di Crans Montana, vigenti chiarimenti delle nostre autorità nazionali e più solerti i provvedimenti di alcune autorità locali, i consumatori possono dare anch’essi un contributo alla propria sicurezza e a quella più in generale.

Ecco i consigli di Aduc

1) Verifica il sovraffollamento

Se per muoverti devi spingere o non c’è spazio vitale, il locale potrebbe non essere sicuro. Il sovraffollamento è il primo segnale di rischio.

2) Individua subito le uscite di emergenza

Appena entri controlla dove sono, se sono ben segnalate e realmente accessibili.

3) Controlla le vie di fuga

Corridoi, scale e porte antipanico devono essere liberi. Uscite bloccate o ostruite sono un grave campanello d’allarme.

4) Osserva la presenza di personale di sicurezza

Nei locali affollati devono esserci addetti riconoscibili e un controllo ordinato degli ingressi.

5) Attenzione a manutenzione e igiene

Pavimenti scivolosi, cavi a vista, gradini non segnalati o strutture danneggiate possono creare pericoli concreti.

6) In caso di emergenza

Mantieni la calma, segui le indicazioni del personale e dirigiti verso l’uscita più vicina.

7) Per chiarimenti

Rivolgiti al personale di sicurezza e/o gestore. In mancanza di soddisfazione è opportuno segnalare il dovuto alle autorità di polizia locale", conclude Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc