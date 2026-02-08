At alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La divisione Noleggio dell’azienda permetterà ad addetti ai lavori, organizzatori e atleti di spostarsi tra Val di Fiemme, Trento, Cortina e Dobbiaco.

Middei: “Nostro contributo con lo spirito di squadra tipico delle Olimpiadi”

Firenze: Autolinee Toscane entra ufficialmente nella squadra che darà movimento e ritmo alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, un appuntamento sportivo fra i più prestigiosi al mondo. Dal 20 gennaio, e per tutta la durata dei Giochi, l’azienda metterà “in pista” 29 autisti specializzati che si alterneranno su 7 mezzi, che concorreranno a garantire il fondamentale servizio di trasporto in uno degli scenari più iconici della montagna italiana.

Un impegno che durerà fino al 15 marzo e che non è solo operativo, ma anche simbolico: come in una staffetta olimpica, il viaggio verso Cortina nasce dal lavoro quotidiano svolto in Toscana, dalla professionalità coltivata sulle linee urbane ed extraurbane, e dalla capacità di affrontare – ogni giorno – percorsi complessi e ritmi intensi.

Gli autisti, che hanno già affrontato i primi giorni di servizio in giornate molto nevose, sono impegnati in servizi di noleggio dedicati agli addetti ai lavori, staff dell’organizzazione delle olimpiadi e atleti, contribuendo al funzionamento di un grande “villaggio dello sport”, dove ogni ruolo è parte di una stessa squadra. Nello specifico il servizio noleggio di at – che compone una parte di tutta la mobilità organizzata per le Olimpiadi - servirà la Val Di Fiemme, Predazzo, Tesero, Trento e poi Cortina e Dobbiaco.

Autolinee Toscane porta così nella “gara” olimpica la sua esperienza e ogni turno, ogni corsa, ogni navetta è un banco di prova per testare come l’esperienza del servizio pubblico locale possa misurarsi nell’attività di noleggio con eventi di portata internazionale, mantenendo stile, precisione e affidabilità.

«Per Autolinee Toscane è un grande orgoglio essere parte delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – dichiara l’Amministratore Delegato di Autolinee Toscane, Franco Middei –. È un riconoscimento al lavoro delle nostre persone e alla qualità dei nostri servizi. Partecipare a un evento di tale rilevanza mondiale significa portare in alto non solo il nome dell’azienda, ma anche quello della Toscana. Siamo pronti a dare il nostro contributo con entusiasmo, professionalità e spirito di squadra, tipico delle Olimpiadi».

Infatti, la partecipazione ai Giochi (Che non avrà nessun impatto sul servizio di TPL della Toscana) rappresenta una sfida che Autolinee Toscane accoglie con lo stesso approccio degli atleti: preparazione, impegno e voglia di imparare da sé stessi. Perché, in fondo, anche nel trasporto pubblico ogni giorno è una gara, e il traguardo è sempre lo stesso: portare le persone a destinazione, in sicurezza e con qualità.



