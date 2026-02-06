Vino, Consorzio Brunello: Cresce adesione per Wine Paris

APPUNTAMENTO A PARIGI CON 77 AZIENDE DAL 9 ALL’11 FEBBRAIO

Montalcino: Parla francese la prima trasferta 2026 del Consorzio del vino Brunello di Montalcino che dal 9 al 11 febbraio sarà per il secondo anno consecutivo a Parigi in occasione di Wine Paris, la rassegna d’Oltralpe per l’industria enologica internazionale in programma al Paris Expo Porte de Versailles. Settantasette le aziende rappresentate tra espositori diretti e in area collettiva, in crescita del 71% rispetto al 2025, all’interno di uno spazio espositivo di oltre cinquecento metri quadrati con un wine bar dedicato all’assaggio di 104 etichette. Nei calici le nuove annate appena arrivate sul mercato: il Brunello 2021 e la Riserva 2020, oltre al Rosso di Montalcino 2024 e gli altri due vini della denominazione, il Moscadello e il Sant’Antimo.

“In una fase complessa e incerta per il nostro settore, segnata dal calo dei consumi e dalle tensioni geopolitiche che hanno ricadute sempre più evidenti sul comparto, è necessario ampliare il perimetro della nostra attività di promozione – commenta Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino –. A Wine Paris abbiamo in programma sia brevi incontri dedicati alla presentazione della nostra denominazione che appuntamenti b2b finalizzati a favorire la diversificazione del business delle nostre aziende. L’attrattiva di Parigi sta crescendo notevolmente: prova ne è l’aumento cospicuo delle aziende che aderiscono alla fiera e che considerano questo appuntamento sempre più cruciale per la promozione”.

Wine Paris è il primo appuntamento della maratona di promozione firmata dall’ente toscano che nella prima parte dell’anno proseguirà a New York per l’edizione a stelle e strisce di Benvenuto Brunello (24 febbraio). A seguire, a marzo, tappa – per la prima volta – in Texas con due masterclass (3-4 marzo) prima del consueto appuntamento con Prowein (15-17 marzo) e infine l’arrivo a Verona in occasione di Vinitaly (12-15 aprile).

Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino riunisce oggi 219 soci (che rappresentano il 98,2% della produzione), per una tutela che si estende su un vigneto di oltre 4.400 ettari nel comprensorio del Comune di Montalcino (oltre 2mila gli ettari a Brunello, contingentati dal 1997), in favore di quattro Dop del territorio (Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino, Moscadello e Sant’Antimo).

Elenco aziende partecipanti: Abbadia Ardenga, Altesino / Caparzo, Argiano, Banfi, Belpoggio, Camigliano, Canalicchio di Sopra, Capanna, Caprili, Carpineto, Casanova di Neri, Casanuova delle Cerbaie, Castello Romitorio, Castello Tricerchi, Castiglion del Bosco, Chiusa Grossa, Ciacci Piccolomini D’Aragona, Col D’Orcia, Cordella, Cortonesi, Donatella Cinelli Colombini, Famiglia Cecchi – Aminta, Fanti, Fattoria dei Barbi, Ferrero, Fossacolle, Franco Parenti, Fuligni, Il Palazzone, Il Poggione, Innocenti, La Casaccia di Franceschi, La Fiorita, La Fortuna, La Gerla, La Magia, La Palazzetta, La Rasina, La Serena, La Torre, Lazzeretti, Le Ragnaie, Lisini, Livio Sassetti, Loacker Tenuta Corte Pavone, Mastrojanni, Máté, Palazzo, Paradiso di Cacuci, Patrizia Cencioni, Pian Delle Querci, Piancornello, Pietroso, Pinino, Poggio Antico, Poggio Landi, Querce Bettina, Ruffino, Salvioni – Le Cerbaiola, San Lorenzo, San Polino, Sassetti Livio Pertimali, Sesta di Sopra, Sesti, Siro Pacenti, Tenuta Friggiali, Talenti, Tassi, Tenuta di Sesta, Tenuta Luce, Tenute Silvio Nardi, Ucceliera e Voliero, Valdicava, Ventolaio, Verbena, Villa al Cortile.



