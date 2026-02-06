Aurelia in Vespa: ad Aurelia Antica l’esposizione del Vespa Club Grosseto

Sabato 7 e domenica 8 febbraio una mostra dedicata alla storica due ruote italiana

Grosseto: Nel fine settimana sabato 7 e domenica 8 febbraio, il centro commerciale Aurelia Antica ospita Aurelia in Vespa, un’iniziativa dedicata alla storia e al fascino di uno dei simboli più riconoscibili del design e della mobilità italiana.

Per due giorni, la galleria del centro commerciale accoglie l’esposizione del Vespa Club Grosseto, con una selezione di modelli che raccontano l’evoluzione della Vespa attraverso le diverse epoche, tra tradizione, passione e cultura motoristica. Un’occasione pensata per appassionati, curiosi e famiglie, che potranno avvicinarsi a un pezzo di storia capace di unire generazioni diverse.

L’esposizione è visitabile a ingresso libero durante gli orari di apertura del centro commerciale.