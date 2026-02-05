Si apre nel segno di San Francesco il festival “Iubilemus Deo”

Sabato 7 febbraio 2026, alle 18,30 presso il Duomo di Tarquinia, il concerto inaugurale gratuito con il Coro della Filarmonica di Civitavecchia diretto dal maestro Riccardo Schioppa, l’organista Luca Purchiaroni e la violinista Camilla Crisostomi

Tarquinia (VT): Sabato 7 febbraio 2026, alle 18.30, nel Duomo di Tarquinia, si inaugura il festival “Iubilemus Deo” con un concerto gratuito dedicato a San Francesco d’Assisi, figura centrale della spiritualità cristiana, nell’ottavo centenario della sua morte. L’evento intreccia musica, storia e fede, ponendo la lode al creato e la contemplazione al centro dell’esperienza d’ascolto.

La serata è affidata alla direzione di Riccardo Schioppa, giovane compositore e direttore d’orchestra, diplomato al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, attivo nella direzione corale, nella composizione e nella didattica. Vincitore di numerosi premi nazionali, collabora stabilmente con l’Ensemble InCantus e con il Coro della Filarmonica di Civitavecchia, che torna nel Duomo dopo la memorabile esecuzione del “Requiem” di Mozart al festival dello scorso anno. Il coro si distingue per un repertorio che spazia dalla musica sacra al crossover e per produzioni innovative affrontate con l’Orchestra Sinfonica cittadina.

All’organo storico Morettini (1879) del Duomo suonerà Luca Purchiaroni, direttore artistico della rassegna, organista e musicologo, attivo in importanti contesti concertistici italiani ed europei. La proposta musicale è arricchita dalla presenza di Camilla Crisostomi, violinista e docente presso l’Unione Musicale Civitavecchiese, la cui versatilità si estende anche alla nyckelharpa, strumento ad arco di tradizione nordica che introduce timbri rari e suggestivi. La voce narrante di Marco Paniccia accompagnerà il pubblico in un dialogo tra parola e musica. Il programma prevede brani tratti dal “Laudario di Cortona”, testimonianza della lauda medievale, composizioni organistiche di Giovanni Battista Martini e Padre Davide da Bergamo, oltre a pagine originali di Schioppa.

Il concerto inaugura il festival “Iubilemus Deo” come un percorso di ascolto e partecipazione emotiva, capace di parlare al presente e di avvicinare le generazioni attraverso il linguaggio universale della musica sacra. La manifestazione è promossa dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con Accademia Tarquinia Musica ETS, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di Tarquinia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, del Lions Club di Tarquinia e di Unicoop Etruria.