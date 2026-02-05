San Valentino a Viterbo Sotterranea

Viterbo: Sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, Tesori d' Etruria propone speciali visite guidate nella Viterbo Sotterranea dedicate a tutte le coppie di innamorati che potranno così trascorrere in modo diverso e originale la festa più romantica dell'anno.

Un nuovo appuntamento che va ad arricchire l’offerta di Tesori d’ Etruria e la sua Viterbo Sotterranea, diventati ormai un vero e proprio punto di riferimento culturale e di intrattenimento della “Città degli Etruschi", l'antica Surna.

Le visite condurranno le coppie attraverso i suggestivi percorsi che si estendono sotto il centro storico della città, a due passi dal quartiere medievale di San Pellegrino.

Viterbo Sotterranea offre al pubblico un' importante possibilità di visita differenziata: oltre al classico percorso underground visite guidate anche al percorso monumentale e al Museo dei Cavalieri Templari, unico in Italia. Ricordiamo che lo straordinario circuito ipogeo, sito in via Chigi, emoziona e stupisce non solo per la grandezza degli spazi, ma anche per la suggestione che questi evocano grazie alla loro antica storia.

Dai cunicoli etruschi a quelli medioevali, dai rifugi della seconda guerra mondiale allo “studiolo” realizzato all'epoca dai tombaroli, dal "butto medioevale" alle condotte idriche etrusche, fino ad arrivare in un ambiente di grande fascino: il più antico luogo di culto sotterraneo del centro storico di Viterbo. Visibile anche un antichissimo cunicolo, di probabile uso rituale, di epoca pre-etrusca.

È un'ottima occasione per scoprire i segreti sotterranei della città etrusca e medioevale, accompagnati dai racconti delle guide turistiche di Viterbo Sotterranea alla scoperta di questi magici luoghi, in un lungo viaggio nella storia. Infatti, stando ad alcune accreditate teorie avanzate da studiosi ed archeologi, il primo taglio nel tufo risalirebbe agli Etruschi.

Sarà anche possibile partecipare ad ammalianti tour guidati nel meraviglioso centro storico di Viterbo. Per l'occasione a tutte le coppie sarà offerta una dolce degustazione di prodotti tipici della Tuscia.

Il Museo, e il complesso monumentale di Viterbo Sotterranea, si può visitare (mattina e pomeriggio) con diverse fasce orarie. Per ulteriori informazioni: “Tesori d’Etruria”, Piazza della Morte, 1 – Viterbo – Tel. 3388618856 0761220851 www.tesoridietruria.it



