Riscossione dei debiti, un’occasione da non perdere per Comuni e imprese

Minucci - Petrucci - Rossi: la rottamazione può aiutare l’economia reale e i bilanci comunali

Grosseto: Un appello ai Comuni per sostenere concretamente le imprese del territorio. Minucci, Petrucci e Rossi - Fratelli d'Italia (foto cover) invitano le amministrazioni locali a utilizzare gli strumenti previsti dalla manovra di bilancio per semplificare la riscossione dei debiti, favorire la regolarizzazione delle posizioni e rafforzare l’economia locale.

Queste le loro parole: "Accogliamo con favore la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria in merito alla necessità di intervenire sul tema della riscossione dei debiti, una questione che incide in maniera significativa sulla tenuta di molte attività economiche dei nostri territori.

Una richiesta che condividiamo pienamente, perché coerente con lo spirito che ha guidato l’approvazione della manovra di bilancio dello scorso dicembre, all’interno della quale è stata inserita la norma sulla rottamazione, pensata proprio per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e sostenere il tessuto produttivo.

È importante ricordare che la stessa manovra offre ai Comuni la possibilità di aderire autonomamente a un sistema di semplificazione della riscossione dei debiti, analogo a quello introdotto a livello nazionale. Uno strumento concreto, già previsto dall’ordinamento, che può essere immediatamente utilizzato dalle amministrazioni locali.

Per questo rivolgiamo un appello ai sindaci affinché valutino con attenzione l’adesione a questa opportunità, che rappresenta una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.

Da un lato, le attività economiche avrebbero la possibilità di normalizzare situazioni debitorie spesso divenute insostenibili, potendo sanare il proprio debito nei confronti dell’amministrazione al netto di sanzioni e interessi, alleggerendo così un peso che oggi rischia di compromettere la continuità aziendale.

Dall’altro lato, i Comuni potrebbero recuperare risorse che, a fronte dell’accumulo di sanzioni e interessi, risultano di fatto inesigibili, trasformando crediti bloccati in entrate reali e contribuendo a una gestione più efficiente e responsabile delle finanze locali.

Si tratta di una scelta di buon senso, che va nella direzione di sostenere l’economia reale, rispondere alle istanze delle associazioni di categoria e rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazioni e comunità locali".

Un’occasione concreta per dare ossigeno alle imprese e rendere più efficiente la gestione delle risorse pubbliche. Ora serve una scelta politica chiara, capace di trasformare una possibilità normativa in un risultato reale per i territori.