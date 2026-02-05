Per il ciclo "Cinema d'Autore-Giovedì all'Astra": SORRY, BABY - Regia di Eva Victor, 5 febbraio alle ore 19.00

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica SORRY, BABY - Regia di Eva Victor. Con Eva Victor, Naomi Ackie, Lucas Hedges, John Carroll Lynch, Louis Cancelmi.
Dopo una relazione finita male, una giovane donna affronta un viaggio emotivo fatto di rimorsi, desideri inespressi e nuove possibilità, mentre cerca di capire chi vuole davvero essere.
