C’è bisogno di alloggi a Follonica, Comune pubblica manifestazione di interesse per emergenza abitativa

Pubblicato sul sito istituzionale l’avviso di manifestazione di interesse per il reperimento di alloggi e locali da destinare all’emergenza abitativa

Follonica: Si comunica che questa Amministrazione, al fine di reperire alloggi e locali da destinare all’emergenza abitativa a singoli individui e/o nuclei familiari in stato di disagio sociale ed economico, ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse dei privati che vogliano concedere alloggi in locazione e dei gestori di attività recettive di mettere a disposizione camere d’albergo, previa convenzione in via temporanea ed urgente.

Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando il modello reperibile al seguente link:

https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-finalizzato-al-reperimento-di-alloggi-e-locali-da-destinare-all-emergenza-abitativa

complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione fino alle ore 12.00 di lunedì 2 marzo 2026.



