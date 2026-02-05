BolsenArte Winter Music Festival, al Piccolo Teatro Cavour il concerto de Il Quinto Elemento

Sabato 7 febbraio 2026, alle 17,30, sul palco un quintetto vocale jazz a cappella interamente al femminile

Bolsena (VT): Sabato 7 febbraio 2026, alle 17,30, il Piccolo Teatro Cavour ospita, nell’ambito del BolsenArte Winter Music Festival 2025/2026, il concerto gratuito de Il Quinto Elemento, quintetto vocale jazz a cappella interamente al femminile. Cinque voci, cinque personalità artistiche, un unico respiro musicale: Il Quinto Elemento è un ensemble vocale nato nel 2015 che si è rapidamente affermato nel panorama jazz italiano e internazionale per originalità, raffinatezza armonica e una spiccata dimensione teatrale. Il gruppo è stato premiato al concorso internazionale Solevoci di Varese (2016) come “Migliore formazione jazz e migliore solista”.

Nel corso degli anni il quintetto ha sviluppato un percorso concertistico originale, esibendosi in contesti inusuali – musei, giardini, montagne, persino carceri – dove la musica diventa un dialogo diretto con l’ascoltatore. Il loro “quinto elemento” è il divertimento teatrale: un gioco di ironia, leggerezza e improvvisazione, sempre guidato da una grande cura dell’armonia e da una solida ricerca musicale. Le cinque interpreti vantano carriere di respiro internazionale in ambito jazz, classico e contemporaneo, con collaborazioni prestigiose che includono Francesco De Gregori, Phil Woods, Nico Gori, Renato Sellani e Burt Bacharach. Nel 2020 hanno pubblicato l’album “Introducing” (Filibusta Records), accolto in modo molto positivo da critica e pubblico. Il concerto al Piccolo Teatro Cavour si preannuncia quindi come un’esperienza intensa e coinvolgente, capace di unire eleganza musicale, energia scenica e poesia: una musica che non è solo canto, ma anche teatro, gioco e racconto. Il BolsenArte Winter Music Festival 2025/2026 è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena ed è diretto dal maestro Francesco Traversi. Informazioni allo 0761 799923, 0761 795412.