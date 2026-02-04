Vino, oltre 120 etichette in degustazione: l'Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino arriva il 19 febbraio alla Fortezza da Basso

L’iniziativa è riservata ai giornalisti e si svolgerà dalle 9 alle 18 al Padiglione Ars

Firenze: L'Anteprima Chianti Lovers & Rosso Morellino arriva giovedì 19 febbraio al Padiglione Arsenale alla Fortezza da Basso di Firenze. L’evento, promosso dall'associazione del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Morellino di Scansano, è uno dei momenti centrali del calendario delle Anteprime toscane.

La manifestazione sarà riservata esclusivamente ai giornalisti di settore, senza apertura al pubblico. Per l’intera giornata, dalle 9 alle 18, la stampa avrà accesso a un’area dedicata con servizio di degustazione assistita da sommelier. È prevista una conferenza stampa alle 11.

In assaggio le nuove annate in uscita nel 2026: Chianti Docg. Annata 2025, Chianti Superiore Docg 2024 e Chianti Docg Riserva 2023, insieme al Morellino di Scansano Docg Annata 2025 e Riserva 2023.

Per il Consorzio Vino Chianti saranno presenti 56 aziende, con 105 etichette di Chianti D.O.C.G. in degustazione, a rappresentare in modo ampio e articolato la denominazione.

Per il Morellino di Scansano saranno presenti 13 aziende, che porteranno in degustazione 22 etichette complessive, offrendo un quadro rappresentativo dell’evoluzione della denominazione.