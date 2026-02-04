“mareMMMa, la Natura del vino” raddoppia

Maremma, Montecucco e Morellino di Scansano di nuovo insieme ad Alberese, per la prima volta su due giornate - domenica 1 e lunedì 2 marzo - per raccontare l’eccellenza enologica della Maremma toscana

Grosseto: Dopo il grande successo delle precedenti edizioni maremmane e il fortunato debutto della tappa fiorentina lo scorso autunno, “mareMMMa, la Natura del vino” torna ad Alberese, in provincia di Grosseto, con una novità importante. Nel 2026, infatti, l’evento raddoppia e per la prima volta si svolgerà in due giornate: domenica 1 marzo per i wine lover e lunedì 2 marzo esclusivamente per gli operatori. Un nuovo format pensato per rispondere alla crescente richiesta di partecipazione riscontrata nel corso degli anni e per offrire ad un pubblico sempre più vasto la possibilità di prendere parte a quello che si sta confermando come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore.

La manifestazione, che giunge quest’anno alla sua settima edizione, nasce dalla sinergia tra i Consorzi delle tre Denominazioni della Maremma toscana - Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano - e presenta un’ampia selezione di etichette rappresentative di questo territorio ancora incontaminato e dal grande potenziale qualitativo.

Nell’ormai tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia, appassionati ed operatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino e confrontarsi in maniera diretta con i produttori e la loro proposta enologica. Un’occasione unica, dal grande impatto formativo e informativo, che promuove l'eccellenza di un territorio in ascesa in cui terroir diversi tra loro ma uniti dall’anima di una millenaria tradizione vitivinicola danno vita ad un’estesa e variegata offerta di vini rossi, bianchi e rosati.

L’evento anche per questa edizione è organizzato da MExTE Eventi, professionisti nell’organizzazione di appuntamenti pubblici e privati.

L’appuntamento da segnare in agenda è il 1 e 2 Marzo, con ingresso - libero ma previa registrazione online - secondo le seguenti modalità:

Domenica 1 Marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Pomeriggio dedicato agli appassionati

Link per la registrazione: https://mareMMMa-1-marzo-2026-pubblico.eventbrite.it

Lunedì 2 Marzo dalle ore 10.30 alle ore 18.30

Giornata riservata esclusivamente agli operatori di settore

Link per la registrazione: https://mareMMMa-2-marzo-2026-operatori.eventbrite.it



