Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scalae Siena Foto Club presentano Letture di Fotografia

Sabato 14 marzo e domenica 15 marzo 2026. In occasione dell’evento la mostra Visioni Condivise a cura del Siena Foto Club e il seminario Gianni Berengo Gardin il fotografo della realtà Complesso museale Santa Maria della Scala Sala Italo Calvino - Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti

Siena: Dopo il grande successo degli scorsi anni, sabato 14 marzo e domenica 15 marzo 2026 torna al complesso museale Santa Maria della Scala di Siena Letture di Fotografia, la manifestazione interamente dedicata alla promozione e alla divulgazione della fotografia contemporanea, ormai alla sua quinta edizione.

Ideata dal circolo Siena Foto Club (SFC) in collaborazione con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio fotografico di propria appartenenza, conservato nella Fototeca Giuliano Briganti, e nella diffusione della conoscenza della fotografia contemporanea, anche quest’anno l’iniziativa - che gode del riconoscimento M2-2026 - FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e del contributo di ChiantiMutuaETS - offre ad appassionati, fotoamatori e professionisti la possibilità, su prenotazione obbligatoria, di sottoporre i propri lavori al giudizio di esperti accreditati dalla FIAF e del pubblico.

Nelle giornate di sabato 14 marzo e domenica 15 marzo, infatti, presso la Sala Italo Calvino del Complesso museale, saranno allestiti tavoli di lettura dove gli interessati potranno sottoporre i propri i portfolio, foto singole o fanzine al commento di sette lettori esperti: Orietta Bay, Susanna Bertoni, Luciano Bobba, Mariateresa Cerretelli, Claudia Ioan, Fulvio Merlak e Monica Mazzolini.

I tavoli di lettura per le fanzine sono a cura di Susanna Bertoni e Claudia Ioan e saranno disponibili solo domenica 15 marzo.

Al termine delle due giornate la giuria premierà i migliori lavori di questa quinta edizione. Il premio sarà messo a disposizione dal Siena Foto Club.

Ad affiancare il momento delle letture - sempre nella sala Italo Calvino - sarà allestita la mostra fotografica collettiva Visioni Condivise, a cura del Siena Foto Club che, dal 1985, riunisce i fotoamatori con l’obiettivo di promuovere la passione e la cultura della fotografia sul territorio senese. Raccogliendo le immagini dei soci del Club, la mostra intende offrire piena libertà di espressione agli autori e mostrare come la pluralità degli sguardi sia un valore che arricchisce la percezione di ogni singolo.

Una sezione della mostra sarà dedicata alla presenza a Siena del “fotografo della realtà” Gianni Berengo Gardin (1930-2025), quale omaggio a pochi mesi dalla sua scomparsa. Punto di riferimento per la fotografia documentaria in Italia e all’estero, Gardin ha influenzato intere generazioni di fotografi e ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il Leica Oskar Barnack Award nel 1995 e il Leica Hall of Fame Award nel 2017.

A conclusione delle due giornate, domenica 15 marzo alle ore 17.30 nella Sala Italo Calvino, al maestro è dedicato anche il seminario Gianni Berengo Gardin il fotografo della realtà, a cura di Fulvio Merlak, Presidente Onorario FIAF, a ingresso libero e aperto a tutti.

Sempre nella giornata di domenica, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, è possibile partecipare a visite guidate al Complesso museale Santa Maria della Scala al costo di 5 euro, in gruppi di massimo 25 persone.

INFO E PRENOTAZIONI

Per i tavoli di lettura portfolio, foto singola e fanzine è obbligatoria la prenotazione al seguente link https://forms.gle/1bdXzBtzJDn3Bi4k8

Per la visita guidata al complesso museale Santa Maria della Scala la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo e-mail: fototeca.briganti@santamariadellascala.com

Costo euro 5,00 a partecipante

PROGRAMMA

Sabato 14 marzo 2026

Ore 15.00 - 19.00 - Apertura mostra Visioni Condivise, a cura del Siena Foto Club.

Ore 15.00 - 17.00 - Sei tavoli per le letture portfolio a cura di lettori accreditati FIAF e non: Fulvio Merlak, Susanna Bertoni, Monica Mazzolini, Orietta Bay, Mariateresa Cerretelli, Luciano Bobba.

Ore 17.00 - 17.30 - Pausa.

Ore 17.30 - 18.30 - Ripresa dei tavoli di lettura.

Domenica 15 marzo 2026

Ore 10.20 - 12.40 - Sette tavoli per le letture portfolio a cura lettori accreditati FIAF e non: Claudia Ioan, Fulvio Merlak, Susanna Bertoni, Monica Mazzolini, Orietta Bay, Mariateresa Cerretelli, Luciano Bobba.

Due tavoli letture fanzine a cura di lettori esperti: chi desidera siano lette le proprie fanzine dovranno prenotare il tavolo con Susanna Bertoni e Claudia Ioan.

Ore 12.50 - 14.20 - Pausa pranzo.

Ore 14.30 - 16.30 - Visita guidata al Complesso museale Santa Maria della Scala su prenotazione.

Ore 17.30 - 19.00 - Seminario di approfondimento Gianni Berengo Gardin il fotografo della realtà, a cura di Fulvio Merlak - Presidente Onorario FIAF.

Introducono: Chiara Valdambrini, Direttrice Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala; Carlo Pennatini, Presidente SFC; Francesco Palazzi - Responsabile Territoriale area di Siena ChiantiBanca.

Ore 19.00 - Premiazione per miglior portfolio, foto singola e fanzine.



