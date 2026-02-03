Un mare senza barriere tutto l’anno: al via la fase propedeutica invernale in piscina

Dopo il grande successo dell’iniziativa estiva, il progetto “Un Mare Senza Barriere” raddoppia e diventa un percorso annuale, strutturato e a disposizione della città.

Follonica: La giunta comunale di Follonica ha accolto con favore la proposta congiunta della Società nazionale di salvamento (Sezione di Follonica) e della Società amatori nuoto Follonica per l’attivazione di una fase propedeutica invernale e primaverile, che si terrà da gennaio a giugno 2026 proprio alla piscina comunale.

La finalità? L’obiettivo è permettere a persone con disabilità psichiche e dello spettro autistico di familiarizzare con l’ambiente acquatico e con l’uso della maschera gran facciale in un contesto protetto, preparandoli al meglio per le attività in mare dell’estate 2026.

Il progetto, completamente gratuito per i partecipanti, mira a rafforzare il ruolo di Follonica come polo di riferimento per l’accessibilità balneare. E non solo d’estate.

“Sosteniamo con convinzione questa iniziativa che rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio,” dichiara il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani. “L’obiettivo della nostra Amministrazione è rendere Follonica una città davvero accogliente e inclusiva, dove il mare non sia una barriera ma un’opportunità per tutti. Grazie alla sinergia tra le nostre associazioni, riusciamo a offrire un percorso di crescita e sicurezza che mette al centro la persona e le sue necessità specifiche. Ringrazio l’assessore al sociale Sandro Marrini e il consigliere con delega all’Accessibilità della città Metello Ricceri”.





Il progetto vede una stretta collaborazione tra la Società Amatori Nuoto (credo sia Amatori Nuoto Follonica), che mette a disposizione gli spazi della piscina e gestisce il contributo economico di 3.000 euro erogato dal Comune, e la Società Nazionale di Salvamento Sez. di Follonica, che cura le attività operative, logistiche e formative con i propri operatori specializzati.

“Questo percorso invernale nasce da una necessità concreta emersa durante l’estate scorsa,” sottolinea l’assessore alle Politiche sociali, Sandro Marrini. “Per molti ragazzi è fondamentale un approccio graduale per costruire un rapporto di fiducia con gli operatori e gli ausili tecnici prima di affrontare l’acqua alta del mare. Con questa fase propedeutica, garantiamo continuità al progetto e offriamo alle famiglie un supporto costante, dimostrando che l’integrazione sociale e l’abbattimento delle barriere sono priorità che perseguiamo dodici mesi l’anno.”

“Nello specifico, questi incontri serviranno a far familiarizzare gli utenti con l’acqua, con l’utilizzo delle maschere granfacciali e con il giubbotto di ausilio al galleggiamento, ovvero gli stessi ausili che verranno poi impiegati durante le attività in mare nel periodo estivo. Si tratta di un percorso graduale che consente anche di iniziare a conoscere alcuni degli operatori, facilitando la costruzione di un rapporto di fiducia e permettendo, soprattutto agli utenti con maggiori difficoltà, di fruire in modo più immediato e sereno del servizio estivo”, spiega Giorgio Lolini, presidente della Società nazionale di Salvamento Sez. di Follonica.

“Nel corso delle attività in piscina verrà simulata l’interazione con gli operatori, con gli ausili e con le tecniche base di navigazione utilizzate in mare durante lo snorkeling assistito, anche attraverso momenti ludici come giochi di ricerca di conchiglie, stelle marine e pesci colorati appositamente collocati sul fondo della vasca. Come già avviene per il progetto Un Mare Senza Barriere nella sua versione estiva, il servizio sarà fruibile su prenotazione, con richiesta effettuabile tramite il sito www.unmaresenzabarriere.it”, conclude Lolini, sottolineando come il percorso rappresenti una fase fondamentale di preparazione alle attività in mare previste per l’estate 2026 sulle spiagge di Follonica.

Il Comune di Follonica supporterà l’iniziativa anche attraverso i propri canali istituzionali per garantirne la massima diffusione e permettere a tutti i cittadini interessati di accedere a questa importante opportunità di inclusione.