Pubblicato il bando della 16ª edizione del Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”

La manifestazione promossa dall’IC “Ettore Sacconi” si terrà dal 13 al 15 maggio 2026

Tarquinia: È stato ufficialmente pubblicato sul sito internet dell’IC “Ettore Sacconi” il bando della 16ª edizione del Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”, appuntamento di rilievo nel panorama italiano delle rassegne musicali giovanili rivolte alle scuole. Il concorso si svolgerà dal 13 al 15 maggio 2026, mentre la cerimonia di premiazione, come sempre in forma di concerto con le esibizioni dei vincitori assoluti delle varie categorie, è in programma per il 17 maggio 2026 presso il teatro comunale “Rossella Falk”. La manifestazione è rivolta alle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, ai licei musicali, alle scuole secondarie di secondo grado, ai conservatori e alle orchestre giovanili miste, secondo i requisiti indicati nel regolamento.

“La pubblicazione del bando segna l’avvio ufficiale di un’edizione che si preannuncia particolarmente significativa – dichiara la dirigenza scolastica dell’IC “Ettore Sacconi” –. Già in questi primi giorni sono giunte manifestazioni di interesse da parte di alcune scuole della Sicilia, a conferma della qualità artistica e del prestigio raggiunti dal concorso”. Qualità e prestigio confermati anche dai numeri dell’edizione 2025, che ha registrato oltre 500 iscritti provenienti da tutta la Penisola. Un dato che rende il concorso non solo un importante momento culturale e formativo, ma anche un significativo momento di promozione di Tarquinia, del suo patrimonio archeologico di rilevanza internazionale e del centro storico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere e vivere il territorio.

L’iniziativa ha come obiettivo primario la diffusione della conoscenza e della pratica musicale strumentale, intesa come strumento di arricchimento culturale e come occasione di incontro, confronto e scambio di esperienze tra giovani musicisti provenienti da realtà scolastiche diverse. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° aprile al 30 aprile 2026. Il bando completo e il regolamento sono consultabili sul sito internet dell’IC “Ettore Sacconi”, alla voce “notizie in evidenza”.



