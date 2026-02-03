Professionisti e operatori della sanità a Grosseto: tutelati con Nidil CGIL grazie alla polizza RC Colpa Grave gratuita

Grosseto: "Nidil CGIL, la categoria sindacale della CGIL dedicata ai lavoratori atipici come somministrati, collaboratori e professionisti con Partita iva, rafforza la sua missione con l’iniziativa “Tutélàti con Nidil CGIL”, offrendo una polizza assicurativa professionale RC Colpa Grave Sanitaria completamente gratuita per gli iscritti del settore sanitario. Questa opportunità rappresenta un pilastro fondamentale per tutelare chi opera in contesti precari, garantendo copertura contro rischi professionali specifici".

Dettagli Completi della Polizza

"La polizza opera in forma “claims made”, ovvero “a richiesta fatta”, che significa copertura attivata non dal momento in cui avviene l’evento dannoso, ma dalla ricezione della prima richiesta di risarcimento danni da parte dell’assicurato durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente da quando è accaduto il fatto.

La polizza opera con retroattività fino a 10 anni e un massimale di 250.000 euro per ogni assicurato. Copre responsabilità civile per colpa grave sia in ambito ordinario che presso la Corte dei Conti, rivolta a professioni sanitarie non dirigenziali come infermieri, OSS (Operatori Socio Sanitari), OTA (Operatori Tecnici Assistenziali) e simili, che lavorano in somministrazione, collaborazioni o con Partita Iva nel pubblico e privato. Esclusi dirigenti e medici, include franchigia zero, validità pluriennale con rinnovo automatico e opzione di estensione postuma a pagamento dopo la cessazione dell’attività, in linea con Legge Gelli e Decreto Balduzzi. Rinnovata per il 2025 e oltre, si attiva automaticamente all’iscrizione a Nidil CGIL senza costi extra.

Opportunità e Vantaggi per gli iscritti

Questa tutela elimina un onere economico significativo per i professionisti sanitari, spesso privi di coperture aziendali stabili e esposti a rischi legali in caso di contestazioni. Iscrivendosi a Nidil CGIL, si ottiene non solo questa polizza gratuita ma anche assistenza legale completa, contrattazione collettiva per condizioni migliori, difesa contro precarietà e disparità retributive. Nel contesto della sanità maremmana, con numerosi interinali, garantisce serenità e parità di diritti, focalizzando l’attenzione sulle cure.

«Questa polizza è un diritto non un lusso: per i precari della sanità grossetana significa operare con la sicurezza che un errore professionale non comprometta la vita intera - afferma Maikol Ricci, segretario Nidil CGIL – questo, di conseguenza, garantisce sicurezza anche agli assistiti. Iscriversi a Nidil significa battersi per contratti dignitosi, retribuzioni eque e tutele reali, ma anche avere diritto a una serie di vantaggi».