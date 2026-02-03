L’Accademia Tarquinia Musica protagonista della seconda edizione del Festival d’organo e musica sacra “Iubilemus Deo”

Tarquinia: La musica sacra torna protagonista a Tarquinia con la seconda edizione del Festival d’organo e musica sacra “Iubilemus Deo”, che si aprirà sabato 7 febbraio 2026, alle 18.30, presso il duomo della città etrusca, con il concerto (ingresso libero) per coro, soli e organo “Tue sono le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione”. Il primo appuntamento vedrà esibirsi il Coro della Filarmonica di Civitavecchia diretto da Riccardo Schioppa; Luca Purchiaroni, all’organo; Camilla Crisostomi, alla nyckelarpa. Il festival è promosso dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con l’Accademia Tarquinia Musica ETS, realtà da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio musicale e nella promozione di concerti, rassegne e percorsi di alta formazione artistica.

Attraverso un’intensa attività culturale, l’Accademia svolge un ruolo centrale nel rendere la musica colta e sacra un linguaggio vivo, accessibile e profondamente radicato nella comunità, favorendo il dialogo tra tradizione, ricerca artistica e nuove generazioni di musicisti. Con la direzione artistica del maestro Luca Purchiaroni, “Iubilemus Deo” si inserisce pienamente nella missione dell’Accademia: costruire una rete culturale diffusa, valorizzare i luoghi storici attraverso la musica e sostenere interpreti e ensemble formatisi anche nelle realtà locali. Il festival ha il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di Tarquinia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, del Lions Club di Tarquinia e di Unicoop Etruria.



