Meteo come sarà il tempo domenica 1° marzo in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata domenica 1° marzo in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Previste foschie dense o nebbie nottetempo e primo mattino lungo le valli. Temperature minime con valori attorno ai 2-5°, massime con valori fino a 8-15°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale parzialmente nuvoloso. Nottetempo e primo mattino previste foschie e banchi di nebbia nelle zone interne e lungo le valli. Temperature minime con valori attorno ai 1-6°, massime con valori fino ai 7-15°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)