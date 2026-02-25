Meteo come sarà il tempo giovedì 26 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata giovedì 26 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Previste foschie dense o nebbie nottetempo e primo mattino lungo le valli. Temperature minime con valori attorno ai 2-5°, massime con valori fino a 8-17°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.

In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Nottetempo e primo mattino previste foschie e banchi di nebbia nelle zone interne e lungo le valli. Temperature minime con valori attorno ai 1-6°, massime con valori fino ai 7-16°. Venti deboli p moderati di direzione variabile, mare poco mosso.

(indice di attendibilità 70-75%)



