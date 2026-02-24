Meteo come sarà il tempo mercoledì 25 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata mercoledì 25 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Previste nebbie nottetempo e primo mattino lungo le valli. Temperature minime con valori attorno ai 2-4°, massime con valori fino a 6-17°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso.

In Toscana il cielo sarà in generale da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso. Al nottetempo e mattino previste foschie e banchi di nebbia nelle zone interne e lungo le valli. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-16°. Venti moderati di direzione variabile, mare poco mosso.

(indice di attendibilità 70-75%)



