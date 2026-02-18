Meteo come sarà il tempo giovedì 19 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata giovedì 19 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi. Dal pomeriggio-sera previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 2-6°, massime con valori fino a 6-14°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso, localmente agitato.
In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso o coperto, con piogge e temporali sparsi. Dalla sera previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 1-6°, massime con valori fino ai 6-13°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso, localmente agitato.
(indice di attendibilità 70-75%)