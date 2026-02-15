Meteo come sarà il tempo lunedì 16 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata lunedì 16 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà variabile. Nel pomeriggio possibili piogge sparse. Dalla sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 2-6°, massime con valori fino a 6-15°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso, localmente agitato.
In Toscana il cielo sarà in generale variabile. Possibili piogge sparse durante la giornata. Dalla sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 1-6°, massime con valori fino ai 6-14°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso, localmente agitato.
(indice di attendibilità 70-75%)