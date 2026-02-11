Meteo come sarà il tempo giovedì 12 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata giovedì 12 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso al mattino con residue piogge sparse. Dalla tarda mattinata-primo pomeriggio previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 2-8°, massime con valori fino a 6-15°. Venti moderati di direzione variabile, mare da molto mosso ad agitato.
In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi in tutta la regione al mattino. Dal pomeriggio-sera previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 1-7°, massime con valori fino ai 6-13°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso o agitato.
(indice di attendibilità 70-75%)