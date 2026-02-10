Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo mercoledì 11 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto 10 febbraio 2026

Grosseto: Per la giornata mercoledì 11 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con piogge e temporali sparsi. Dal pomeriggio-sera previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 2-8°, massime con valori fino a 6-14°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso. In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi in tutta la regione. Dal tardo pomeriggio previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 1-7°, massime con valori fino ai 6-13°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

