Meteo come sarà il tempo giovedì 5 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata giovedì 5 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio previste piogge e temporali sparsi. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino a 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.

In Toscana il cielo sarà in generale il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio-sera previste piogge e temporali sparsi. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso.

(indice di attendibilità 70-75%)



