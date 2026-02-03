Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo mercoledì 4 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto 3 febbraio 2026

Grosseto: Per la giornata mercoledì 4 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi. Dalla sera previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 1-5°, massime con valori fino a 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso. In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali sparsi. Dalla sera previsto miglioramento. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

