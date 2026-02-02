Meteo come sarà il tempo martedì 3 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata martedì 3 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso con piogge temporali sparsi. Temperature minime con valori attorno ai 1-8°, massime con valori fino a 6-14°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale molto nuvoloso. Previste piogge e temporali sparse. Temperature minime con valori attorno ai 1-6°, massime con valori fino ai 6-13°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)