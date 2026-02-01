Meteo come sarà il tempo lunedì 2 febbraio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata lunedì 2 febbraio in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Temperature minime con valori attorno ai 1-5°, massime con valori fino a 7-13°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale parzialmente nuvoloso. Dalla sera previste piogge sparse. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)