Meteo come sarà il tempo sabato 31 gennaio in Toscana e provincia di Grosseto Grosseto: Per la giornata sabato 31 in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Da tarda mattinata a primo pomeriggio previste maggiori aperture del cielo. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino a 7-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso. In Toscana il cielo sarà in generale parzialmente nuvoloso.. Dal pomeriggio-sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

