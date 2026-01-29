Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo venerdì 30 gennaio in Toscana e provincia di Grosseto 29 gennaio 2026

Grosseto: Per la giornata venerdì 30 in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Da tarda mattinata a primo pomeriggio previsto aumento della nuvolosità con piogge. Dalla sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino a 7-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso. In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso. Previste piogge nelle zone interne e nord della regione al mattino. Dal pomeriggio-sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

