Meteo come sarà il tempo venerdì 30 gennaio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata venerdì 30 in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Da tarda mattinata a primo pomeriggio previsto aumento della nuvolosità con piogge. Dalla sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino a 7-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso. Previste piogge nelle zone interne e nord della regione al mattino. Dal pomeriggio-sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)