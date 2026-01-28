Meteo come sarà il tempo giovedì 29 gennaio in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata giovedì 29 in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio-sera previsto aumento della nuvolosità. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino a 7-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso. Possibili deboli piogge nelle zone interne e nord della regione. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)