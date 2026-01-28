Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo giovedì 29 gennaio in Toscana e provincia di Grosseto 28 gennaio 2026

28 gennaio 2026 904

904 Stampa

Redazione

Grosseto: Per la giornata giovedì 29 in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio-sera previsto aumento della nuvolosità. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino a 7-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso. In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso. Possibili deboli piogge nelle zone interne e nord della regione. Temperature minime con valori attorno ai 1-4°, massime con valori fino ai 6-12°. Venti moderati di direzione variabile, mare molto mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Meteo come sarà il tempo giovedì 29 gennaio in Toscana e provincia di Grosseto /media/images/meteo-maremmanews.jpg Meteo come sarà il tempo giovedì 29 gennaio in Toscana e provincia di Grosseto Grosseto, Wed, 28 Jan 2026 20:00:00 GMT Meteo come sarà il tempo giovedì 29 gennaio in Toscana e provincia di Grosseto Maremma News 103 it /media/images/thumbs/x600-meteo-maremmanews.jpg PT1M 2026-01-28T20:00:00+01:00 Rubriche