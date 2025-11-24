Meteo come sarà il tempo martedì 25 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di martedì 25 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso al mattino con residue piogge. Dalla tarda mattina-primo pomeriggio ampie aperture del cielo. Temperature minime con valori attorno ai 3-6°, massime con valori fino a 6-15°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare molto mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso al mattino con residue piogge sparse. Dal pomeriggio migliora con ampie zone di sereno. Temperature minime con valori attorno ai 1-6°, massime con valori fino ai 5-14°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare molto mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)