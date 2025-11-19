Rubriche Il meteo in maremma e in toscana Meteo come sarà il tempo giovedì 20 novembre in Toscana e provincia di Grosseto 19 novembre 2025

19 novembre 2025 655

655 Stampa

Redazione

Grosseto: Per la giornata di giovedì 20 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso con residue piogge al mattino. Miglioramento graduale dal pomeriggio. Temperature minime con valori attorno ai 2-6°, massime con valori fino a 6-15°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare molto mosso. In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso con piogge sparse al mattino. Dal pomeriggio-sera migliora con aperture graduali del cielo. Temperature minime con valori attorno ai 1-5°, massime con valori fino ai 6-15°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare da molto mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Meteo come sarà il tempo giovedì 20 novembre in Toscana e provincia di Grosseto /media/images/meteo-maremmanews.jpg Meteo come sarà il tempo giovedì 20 novembre in Toscana e provincia di Grosseto Grosseto, Wed, 19 Nov 2025 20:00:00 GMT Meteo come sarà il tempo giovedì 20 novembre in Toscana e provincia di Grosseto Maremma News 115 it /media/images/thumbs/x600-meteo-maremmanews.jpg PT1M 2025-11-19T20:00:00+01:00 Rubriche