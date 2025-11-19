Meteo come sarà il tempo giovedì 20 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di giovedì 20 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso con residue piogge al mattino. Miglioramento graduale dal pomeriggio. Temperature minime con valori attorno ai 2-6°, massime con valori fino a 6-15°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare molto mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso con piogge sparse al mattino. Dal pomeriggio-sera migliora con aperture graduali del cielo. Temperature minime con valori attorno ai 1-5°, massime con valori fino ai 6-15°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare da molto mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)