Meteo come sarà il tempo martedì 18 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di martedì 18 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà molto nuvoloso con residue piogge al mattino. Dal pomeriggio-sera migliora. Temperature minime con valori attorno ai 4-8°, massime con valori fino a 8-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso.
In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso con residue piogge sparse al mattino nelle zone interne e Alta Toscana. Dal pomeriggio miglioramento in tutta la regione con in arrivo rasserenamenti. Temperature minime con valori attorno ai 3-8°, massime con valori fino ai 7-18°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso.
(indice di attendibilità 70-75%)