Meteo come sarà il tempo domenica 16 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di domenica 16 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà variabile, dal pomeriggio parziali aperture del cielo. Temperature minime con valori attorno ai 6-14°, massime con valori fino a 10-20°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare mosso. In Toscana il cielo sarà in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge e temporali sparsi nelle zone interne e nel nord della regione, altrove più asciutto. Temperature minime con valori attorno ai 3-15°, massime con valori fino ai 10_20°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

