Innovazione e internazionalizzazione: un riconoscimento alle imprese di Toscana Tech on the Road

La consegna delle spille alle aziende è avvenuta oggi a palazzo del Pegaso

Firenze – Un riconoscimento alle start up e alle piccole e medie imprese che hanno costituito il cuore di Toscana Tech on the Road, progetto congiunto di Regione Toscana e Consiglio regionale finalizzato alla promozione internazionale dell’ecosistema toscano dell’innovazione.

Le spille raffiguranti San Francisco, Osaka e Losanna - per riconoscere la volontà di misurarsi con contesti ad alta competizione e di portare il nome della Toscana nei mercati globali - sono state consegnate oggi alle imprese presenti nel Palazzo del Pegaso dalla presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e dall’assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura Leonardo Marras. Insieme a loro, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha dato il via al percorso nella scorsa legislatura e Brenda Barnini, presidente della II Commissione.

“Questo riconoscimento - ha detto la presidente Saccardi - vuole premiare il coraggio e la determinazione delle nostre imprese nel confrontarsi con contesti internazionali ad alta competitività. È un segno concreto di gratitudine per chi contribuisce a portare il nome della Toscana nei mercati globali e a rafforzarne l’immagine di territorio innovativo.”

“Toscana tech on the road è un’opportunità concreta di confronto internazionale, di apertura verso nuovi mercati e di crescita condivisa – commenta l’assessore Marras –, un ponte solido che abbiamo iniziato a costruire in questi anni tra la Toscana e i grandi ecosistemi mondiali della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell’innovazione in diversi settori.

L’incontro di oggi è una bella occasione per fare il punto con le imprese che fino ad oggi sono state protagoniste di questo progetto e immaginare insieme i prossimi step”.

Le imprese toscane che hanno fatto parte del progetto Toscana Tech on the Road, realizzato con il supporto operativo di Fondazione Sistema Toscana, sono in tutto 45 ed hanno partecipato ad una delle iniziative di promozione internazionale tra Toscana Tech on the road (edizioni 23-24-25 San Francisco e edizione 25 Losanna) ed Expo Osaka 2025.

“Toscana Tech on the Road – concludono la presidente e l’assessore – è una scelta strategica condivisa tra Regione e Consiglio regionale per accompagnare le nostre imprese innovative nei luoghi dove si costruisce il futuro, da San Francisco a Losanna fino a Expo Osaka 2025. In ogni tappa abbiamo portato non solo prodotti e servizi, ma il modello toscano, fatto di collaborazione tra istituzioni, ricerca e impresa. Vogliamo perciò consolidare questa comunità capace di competere nei mercati globali.”

Il percorso

San Francisco – Casa Toscana presso Innovit – Italian Innovation and Culture Hub. Tre edizioni già svolte; quarta prevista nel 2026. Coinvolgimento complessivo di startup e PMI innovative attive in AI, robotica, biotech e smart industries. Collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a San Francisco.

Losanna 2025 – Ecole Hôtelière de Lausanne

Partecipazione all’EHL Open Innovation Summit con 15 startup toscane nei settori hospitality, lusso, food, servizi ed economie rigenerative.

Expo 2025 Osaka – Expo 2025 Osaka

Partecipazione alla settimana toscana nel Padiglione Italia, progettato da Mario Cucinella, con attività di networking e presentazione a interlocutori giapponesi.



