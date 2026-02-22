Cultura, Manetti: "bene bonus Marradi per i giovani"

Firenze: “Esprimo apprezzamento per il provvedimento del Comune di Marradi, guidato dal sindaco Tommaso Triberti, che ha deciso di investire autonomamente sulla crescita culturale delle ragazze e dei ragazzi con un contributo di 250 euro destinato ai giovani tra i 14 e i 19 anni per incentivare la lettura e il consumo culturale”. Lo afferma l’assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti.

“Investire sulla cultura e sui giovani - ha aggiunto - rafforza la democrazia. Sostenere l’accesso alla lettura e alle opportunità culturali significa contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli, liberi e partecipi e rafforzare il tessuto civile delle nostre comunità. Iniziative come questa rappresentano un segnale importante di attenzione verso le nuove generazioni e confermano il valore strategico delle politiche culturali a livello locale”.