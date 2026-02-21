Scadenza 30 aprile 2026: tre bandi aperti per l'economia toscana, ecco Filiera Smart, Innovazione Moda e Vetrina Toscana HACCP

Economia, per tre bandi aperti fissato a 30 aprile 2026 termine ultimo presentazione domande

Firenze: Approvato il decreto che fissa al prossimo 30 aprile 2026 il termine ultimo per poter presentare domanda relativamente a tre bandi tuttora aperti. Si tratta dei bandi Filiera Smart, Innovazione Moda e Vetrina Toscana HACCP, tutti gestiti da Sviluppo Toscana.

Il decreto chiarisce che l’indicazione di un termine ultimo di presentazione delle domande deriva dalla necessità di analizzare le risorse impiegate ed eventualmente adottare un successivo atto per disporre la riapertura dei termini oppure per riallocare le risorse residue per garantirne l’impiego nell’ambito della destinazione originaria. A meno che, prima della nuova data fissata, essendo tutti con procedura a sportello, le risorse stanziate vengano esaurite.

Ricordiamo brevemente che Filiera Smart (https://www.sviluppo.toscana.it/filiera_smart) è stato aperto il 17 novembre 2025 ed è destinato a dare sostegno a progetti integrati di investimento, realizzati mediante alleanze e forme di collaborazione tra le imprese delle varie filiere produttive strategiche della Toscana

La dotazione finanziaria è di circa 23 milioni di euro (incrementabili fino a 63) di risorse del Programma regionale Fesr 2021-27 e rientra nell’ambito di Giovanisì.

Innovazione moda (https://www.sviluppo.toscana.it/innovazione_moda) invece, aperto il 15 ottobre 2025, finanzia con contributi a fondo perduto (anche in forma di voucher) la trasformazione tecnologica, la sostenibilità e la competitività delle PMI del settore moda. Con una dotazione fino a 30 milioni di euro, il bando supporta progetti di innovazione di processo, organizzativa e investimenti produttivi, con premialità per le "aree interne" della Toscana diffusa. Anche in questo caso si tratta di risorse del Programma regionale Fesr 2021-27 e rientra nell’ambito di Giovanisì.

Infine Il bando Vetrina Toscana HACCP (https://www.sviluppo.toscana.it/vetrinaehaccp), aperto il 28 maggio 2025, che mette a disposizione 500 mila euro di risorse del Programma Regionale Fesr 2021-2027, per sostenere la digitalizzazione dei sistemi HACCP per le MPMI aderenti a Vetrina Toscana. Il contributo copre fino all'80% delle spese per l'innovazione tecnologica.