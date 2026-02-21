Ineos, si riunisce in Regione il tavolo istituzionale: “Incontro costruttivo”

Firenze: Su Ineos, “un incontro costruttivo”. Così il consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali Valerio Fabiani definisce la prima riunione del tavolo convocata dalla Regione con i vertici dell’azienda e le organizzazioni sindacali oggi a Palazzo Strozzi Sacrati.

L’apertura del tavolo sulle sorti del sito produttivo di Rosignano Solvay, che produce principalmente polietilene ad alta densità, era stata sollecitata dai rappresentanti dei lavoratori alla luce della situazione di crisi attraversata dal gruppo che detiene la proprietà.

All’incontro odierno ha partecipato anche il vicesindaco di Rosignano Marittimo Mario Settino.

“La prima riunione in forma plenaria – commenta Fabiani - è stata l’occasione per ragionare su tutte le difficoltà che gravano sul comparto della chimica, anche a livello nazionale ed europeo a causa dei costi dell’energia, dalla congiuntura internazionale e della concorrenza di Usa e Cina”.

Ineos di Rosignano, con i suoi 400 addetti diretti (600 se si include l’indotto ), costituisce un presidio industriale fondamentale non solo per la Toscana ma per l’intero settore della chimica del Paese. Per questo, “come Regione Toscana – afferma Fabiani – abbiamo preso l’impegno di promuovere un incontro tra la società e il Ministero delle imprese e Made in Italy per affrontare le criticità e capire come è possibile sostenere i progetti dell’azienda, al fine di difendere e rafforzare la continuità produttiva e tutelare i posti di lavoro”.