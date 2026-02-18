Scuola di Ceramica di Montelupo F.no, Marras alla presentazione del programma formativo

Firenze: Oltre 35 percorsi formativi calendarizzati, rivolti sia a chi si avvicina per la prima volta alla ceramica sia a professionisti interessati ad approfondire tecnica, ricerca e sperimentazione. Si va dai corsi base ai percorsi di specializzazione, fino a workshop e masterclass tematiche, affiancati da esperienze laboratoriali, residenze artistiche e attività di produzione culturale. Presentato oggi il programma formativo e culturale della Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino, il centro di ricerca e formazione sulla ceramica che accoglie allievi e professionisti a livello nazionale e internazionale all'interno del distretto della ceramica dove si trovano il Museo della Ceramica, il Centro Ceramico Sperimentale nell'area del progetto Fabbrica Innovazione, l'Archivio Museo Bitossi e la rete dei produttori della ceramica di Montelupo. Alla conferenza stampa è intervenuto, tra gli altri, anche l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras.

Come evidenziato dai numeri, è chiara la crescita della Scuola: dai 3 corsi attivati nel 2019, si è passati ai 22 nel 2025, con una programmazione 2026 che supera i 35. Così come sono cresciuti gli iscritti: 22 nel 2019, 216 un anno fa, già 49 nei primi mesi di quest’anno. “La ceramica – ha detto l’assessore Marras – rappresenta un pilastro fondamentale dell'identità culturale, storica ed economica della Toscana, e Montelupo Fiorentino ne è senza dubbio uno dei centri nevralgici, esempio di un artigianato di qualità che spesso diventa arte. Tutto questo sapere si è affinato nei secoli, ed è oggi custodito e proiettato nel futuro grazie alla Scuola di Ceramica. I numeri presentati testimoniano il suo ruolo centrale come punto di riferimento in cui tradizione e innovazione si fondono per tradursi in opportunità di lavoro”.