Lavoro, 4 milioni di euro per rifinanziare i voucher “just in time”

Firenze: Con quasi 4 milioni di euro la Toscana torna a finanziare i voucher "just in time", misura che consente un rapido intervento formativo a beneficio di chi è in cerca di occupazione (disoccupati, inoccupati e inattivi) in caso di disponibilità di un’impresa ad assumere.

“Questi voucher non solo abbattono i tempi tra la richiesta delle aziende e la realizzazione del percorso formativo necessario all’assunzione, ma rappresentano una misura validissima per allineare l’offerta formativa ai fabbisogni delle imprese, garantendo sviluppo e aggiornamento di competenze riguardo a figure professionali con maggior difficoltà di reperimento da parte delle imprese”, spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. “Il monitoraggio a campione realizzato tra aprile 2024 e lo stesso mese dello scorso anno – proseguono – ha ancora una volta testimoniato l’efficacia della misura riguardo agli esiti occupazionali: ben l’80% dei destinatari ha poi firmato il contratto di lavoro”.

Il nuovo finanziamento, a valere sul Pr FSE+ 2021-2027, ammonta complessivamente a 3.915.110,24 euro. I voucher "just in time" sono promossi nell'ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani.

Come funzionano - Le imprese presentano richiesta di interesse all’assunzione presso i Centri per l’impiego. I CPI selezionano, tra i partecipanti al bando (già aperto), le persone a cui assegnare un voucher, spendibile presso uno degli Enti formativi disponibili ad erogare formazione individuale "just in time". L’accesso e la fruizione di questa tipologia di voucher è scandita da una tempistica ben precisa e da una sequenza di azioni che mettono in relazione: i cittadini in cerca di occupazione che necessitano di percorsi formativi adeguati alle specifiche offerte di lavoro, le imprese che cercano personale da formare per un’eventuale assunzione, il sistema dei Centri per l’impiego, per l’incontro domanda/offerta di lavoro, gli enti di formazione, attraverso l’offerta formativa contenuta nel catalogo just in time.



